Benevento in ritiro, il tecnico Bucchi non parlerà alla stampa

La Spezia - Un silenzio stampa nei fatti, una partenza anticipata nei programmi. Il Benevento è salito in Veneto oggi per restarci fino a sabato quando arriverà alla Spezia in vista della sfida del "Picco" del giorno successivo. Il tecnico Cristian Bucchi non parlerà prima del match, avverte il sito ufficiale, mentre preoccupano le condizioni di alcuni giocatori come il terzino Letizia. Non poche le assenze nei campani che devono fare a meno di Bukata, Tuia e del Pinto da qualche settimana.