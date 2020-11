La Spezia - Il pareggio paga quanto la vittoria dello Spezia sul campo del Benevento. La media delle quote per la sfida di sabato pomeriggio vede un discreto favore per i padroni di casa, reduci da tre ko consecutivi in campionato e vogliosi di rifarsi subito. La loro vittoria paga fino 2 volte la posta, mentre il pareggio tocca quota 3.90 e il successo esterno arriva fino a 3.85.