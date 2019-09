Benevento ed Entella in vetta, doppietta Da Cruz. Stasera Trapani-Salernitana

La Spezia - Il Benevento sale in vetta alla classifica. La squadra di Pippo Inzaghi riesce ad aver ragione del Cosenza nell'extratime grazie al guizzo di Armenteros. Con i sanniti c'è anche l'Entella che tiene botta anche contro il Pescara, pareggiando 1-. Gli uomini di Boscaglia vanno avanti con Schenetti, Memushaj, nella ripresa, con una spettacolare punizione evita la sconfitta degli abruzzesi. L'Ascoli fa cinque gol alla Juve Stabia: arrembante l'ex aquilotto Da Cruz che si regala una doppietta mentre Cissè illude i suoi con il momentaneo 1-2. Nei minuti finali, gli uomini di Zanetti dilagano con le reti di Chajia, il rigore di Ardemagni e il preciso calcio di punizione di Pucuno. L'Empoli batte di misura il Cittadella con il gol di La Gumina mentre il Livorno conquista la sua prima vittoria in campionato con Agazzi e Marras. Di Strizzolo il momentaneo 1-1 per il Pordenone. Vince anche la super corazzata Cremonese: 2-1 al Crotone con Ceravolo e Palombi, inframezzati da Zanellato, mentre dello Spezia e del 2-2 col Perugia vi abbiamo già detto.



Frosinone-Venezia 1-1 54' Capello (V) 65' Capuano (F)



Benevento-Cosenza 1-0 93' Armenteros (B)



Cremonese-Crotone 2-1 22' Ceravolo (CRE) 28' Zanellato (CRO) 43' Palombi (CRE)



Empoli-Cittadella 1-0 4' rig. La Gumina (E)



Juve Stabia-Ascoli 1-5 46' e 55' Da Cruz (A) 61' Cisse (J) 79' Chaija (A) 82' rig. Ardemagni (A) 89' Pucino (A)



Livorno-Pordenone 2-1 21' Agazzi (L) 55' Strizzolo (P) 68' Marras (L)



Pescara-Virtus Entella 1-1 32' Schenetti (E) 73' Memushaj (P)



Spezia-Perugia 2-2 6' Buonaiuto (P) 22' Capradossi (S) 30' rig. Ricci M. (S) 90' Iemmello (P)



Chievo Verona-Pisa 2-2 18' e 56' Marconi (P) 69' Segre (C) 78' Dickmann (C)



Trapani-Salernitana 22/09