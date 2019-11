La Spezia - Il man of the match della gara rischia di passare inosservato ma la sua capocciata vale ben più dei tre punti che erano in palio. Ex della gara, Simone Benedetti non faceva gol dai tempi di Spezia: il 2 marzo 2013 segnó un gol nell’1-2 patito in casa contro il Livorno. L’autore del 3-2 la spiega così: “Non pensavo nemmeno arrivasse una palla del genere in mezzo a tutta quella gente. Però poi l’ho vista sbucare all’ultimo e l’ho messa nello specchio. E’ un risultato importantissimo”.