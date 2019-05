Benedetta Madrignani due volte vicecampionessa italiana

La Spezia - Il Trofeo "Renzo Nostini" Kinder+Sport a Riccione da 56 anni incorona i campioni d' Italia del Circuito Gran Premio Giovanissimi under 14, suddivisi per età in quattro fasce, nelle tre diverse armi della scherma. Benedetta Madrignani nella categoria Allieve (13-14 anni) conclude il suo percorso nel circuito con un'impresa straordinaria, vicecampionessa italiana venerdì 17 maggio di fioretto e sabato di spada. Due secondi posti, in due armi, in due giorni: risultato unico per la scherma spezzina, sicuramente raro negli annali di questa disciplina che tanti successi ha dato all'Italia.

La nostra giovane atleta chiude il capitolo gran premio giovani da vera guerriera dimostrando coraggio e un "cuore" difficile da trovare in atleti così giovani ed inesperti. E' il coronamento di quattro anni nelle diverse categorie, Bambine, Giovanissime, Ragazze ed Allieve appunto, in cui la Nostra Benedetta ha sempre ottenuto risultati eccellenti, piazzandosi sempre nelle primissime posizioni di questo vero e proprio Campionato Italiano, come d'altronde in tutte le altre gare nazionali cui ha partecipato, con una vittoria al suo primo anno da agonista alla prima prova di Ancona.



Il trofeo Kinder parte per il Circolo Scherma La Spezia con la giornata del 15 maggio per la categoria Giovanissime con Fiammetta Bresciani, un nuovo membro del Circolo che per un soffio non riesce a piazzarsi nei primi 64, il 16/05 Tommaso Palomba, categoria Maschietti che dopo un estenuante doppia tornata di girioni, nei quali ha collezionato 9 vittorie su 11 incontri, esce per i 32. Il 17 Vittoria Angrisani anch'essa nuova atleta del Circolo, categoria Bambine piazzata nei nei primi 64 della classifica a livello nazionale arrivando così alla Madrignani che sempre nella giornata di Venerdì 17, sfatando ogni superstizione legata alla data del giorno, vince il girone con 6 vittorie su 6 incontri, saltando di diritto la prima eleminazione diretta vincendo ogni incontro fino ad arrivare ai quarti di finale, qui battendo il Club di "Cs Latina" piazzandosi nei primi quattro, proseguendo con un assalto all'ultima stoccata contro l'atleta del "Pisa Scherma" vincendo e volando in finale fermati dal "Comini Padova".



Sabato 18 maggio la giornata inizia con Ludovico Recchia, allievi fioretto, che dopo 3 vittorie nel girone esce per piazzarsi nei 64. Nella stessa mattina per la categoria Ragazzi di fioretto, Leonardo Scotti dopo un ottimo girone che gli ha permesso di saltare la prima eliminazione diretta esce per aggiudicarsi un posto tra i primi 32 e ancora Madrignani Benedetta che in questa seconda giornata veste i panni di una spadista, vincendo tutti gli incontri del girone, saltando ancora la prima diretta e vincendo tutti gli incontri di eliminazione diretta fini ai quarti di finale vincendo contro il "Cus Piemonte Orientale" combattendo poi nella semifinale dove vince lo scontro con il Club "ISEF Torino" e una finale emozionante dove viene arrestata dal Club "Pro Patria et Libertate di Busto Arsizio".

Merito di questi continui risultati è un lavoro di organizzazione di sala capitanato dal nostro giovane Tecnico Riccardo Bardine che alla guida dello staff, Federica Bernieri e del preparatore Leonardo, porta il Circolo Scherma La Spezia ad un altro podio di questa ricca stagione agonistica ancora da concludersi ma che sicuramente ha portato molte soddisfazioni.