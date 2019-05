La Spezia - Ieri sera partita d'andata dei quarti di finale dei playoff di serie C, che quest'anno promuovono due squadre. Bene il Pisa che vince 2-3 in trasferta ad Arezzo e ipoteca il passaggio del turno come il Piacenza che si impone per 0-2 contro l'Imolese. Il derby Catania-Trapani finisce 2-2 con gli etnei in rimonta grazie a una doppietta di Ciccio Lodi, il primo gol addirittura da centrocampo su punizione. Infine 1-1 tra Feralpisalò e Triestina con rete di Granoche.