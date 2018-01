Bene Empoli, Salernitana e Cremonese, cadono Foggia e Parma

La Spezia - Il Frosinone capolista supera agevolmente la Pro Vercelli. Vincono anche Empoli, Salernitana e Cremonese che batte il Parma allo "Zini" all'ultimo tuffo nel giorno dell'inaugurazione del rinnovato settore distinti. Nel sabato pomeriggio della B Cittadella corsaro ad Ascoli: contro i Cosmi boys la vittoria è di rimonta: avanti i bianconeri al 41' con Monachello (A), il Cittadella prima pareggia su rigore con Iori poi a 4' dal 90' vince con il gol di Vido che nel finale sfrutta un rimpallo in area di rigore. Il gol di Cavion all'89' permette alla Cremonese di battere il Parma mentre l'Empoli al "Castellani" non sbaglia: avanti subito con Donnarumma e raggiunto da un rigore di Montalto, gli azzurri vincono la partita nel finale grazie ad una spettacolare conclusione dalla distanza di Castagnetti, alla prima firma in Serie B. Di Mancuso il gol con cui il Pescara espugna Foggia mentre il Frosinone non cicca il pronostico: quattro gol alla Pro Vercelli che portano la firma di Dionisi, Ciofani, Terranova e Ariaudo. Perde di misura a Novara il Carpi: al Piola è Moscati a trovare il goal che vale il successo al 43’, trafiggendo Colombi con un destro al termine di un’azione confusa in area. Konan e Cerri risolvono la pratica Entella e danno al Perugia punti che consentono di allontanarsi dalle zone calde della classifica. Piena di gol la gara fra Salernitana e Venezia: i padroni di casa dominano nel primo tempo, ma rischiano la clamorosa rimonta nella ripresa. Ospiti in vantaggio già al 6’ con Zito, al 30’ raddoppio dei padroni di casa realizzato da Ricci, mentre al 35’ è Rossi a calare il tris sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa il Venezia cambia marcia e già al 48’ riapre i giochi con Firenze ma non basta la rete di Bentivoglio al 53'.