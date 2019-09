Beffati nel finale dopo una splendida doppietta di Granoche

La Spezia - Due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Non è un grande score quello dello Spezia contro il Trapani. Una sfida che manca (non in senso sentimentale) da un paio di stagioni. L'ultima volta finì 2-2 con Di Carlo e Calori sulle rispettive panchine. Doppietta iniziale di Granoche, poi la rete di Casasola nel primo tempo e infine il pareggio allo scadere di Pagliarulo con un pallone mezzo sbucciato finito su uno stinco di De Col. In campo Chichizola, Vignali (24'st De Col), Valentini, Terzi, Migliore, Sciaudone, Errasti, Djokovic (29'st Pulzetti), Piccolo (41'st Piu), Granoche e Fabbrini.

Ancora in rimonta l'1-2 della stagione precedente con il gol decisivo di Nizzetto, mentre ci avevano pensato Catellani (doppietta) e Kvrzic a siglare il 3-0 della stagione 14/15. Un gol di Pirrone nel primo tempo per lo 0-1 del 2013 mentre l'unico precedenti in serie C è del 2011 e porta la firma di Iunco e Madonna per il 2-0 aquilotto.