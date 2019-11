Beffa finale, ma la Tarros è in crescita

La Spezia - Svaniscono all'ultimo secondo e all'ultimo tiro le speranze della Tarros di tornare alla vittoria. Svaniscono al termine di una partita iniziata rincorrendo la Virtus Siena, riagganciata a circa 13 minuti dal termine, poi un ultimo tempino “ad elastico” ed una Tarros che negli ultimissimi minuti è riuscita a recuperare 6 punti ed è andata davvero ad un soffio dalla vittoria.

Se l'ultimo tiro fosse entrato nella retina, saremmo a parlare di una grande impresa, compiuta contro un'ottima squadra e dovendo fare fronte ad assenze che metterebbero in ginocchio ogni roster. Quel tiro non è entrato ed è ovvio che l'amarezza è tanta, ma non deve scalfire quanto fatto dai bianconeri.



Con l'ulteriore tegola di Loni che nei giorni scorsi non si è allenato a causa della febbre molto alta ed è sotto antibiotici, i bianconeri sono comunque riusciti a dimostrare grande maturità e tenere testa molto bene ad una ottima formazione. La buona sorte, però, sembra in questo frangente proprio voltare le spalle alla Tarros e quell'ultimo canestro pare proprio sancirlo.

“Purtroppo un'altra partita persa a causa degli infortuni – sottolinea il Presidente della Tarros Danilo Caluri – Se avessimo avuto meno assenze, avremmo vinto. I ragazzi hanno dato tutto, peccato davvero. Siamo in continua emergenza, non solo non riusciamo a essere mai al completo, ma anzi si aggiunge sempre qualche problema. Speriamo che questa fase finisca presto. Sono sicuro che al completo potremmo toglierci grandi soddisfazioni, lo abbiamo dimostrato, anche stavolta, perdendo di un solo punto contro una grande squadra”.



La strada, sicuramente, è quella giusta, sperando che salute e buona sorte arridano presto. Intanto, però c'è da fare fronte ad un altro impegno molto ravvicinato: la Tarros, infatti, tornerà sul parquet già domenica 17 novembre, contro Arezzo. Appuntamento, di nuovo, al PalaSprint: almeno il sostegno del pubblico ci potrà essere, per una squadra che sta dando davvero il massimo.