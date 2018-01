La Spezia - Il tradizionale evento velico organizzato dalla storica Società Vela della Marina del Canaletto, nata nel 1919, presieduta da Alberto Andreani, è arrivato alla ventitreesima edizione. Quest'anno ben tre i giorni dedicati alla vela, i primi due, 4 e 5 gennaio con il 1° Befana clinic, raduno tecnico di allenamento con lezioni a terra e uscite in mare curato e organizzato nella logistica direttamente dalla Società Vela e dal direttore sportivo Marcello Paesani, che ha ospitato tecnici e atleti a pranzo e cena per tutta la durata della manifestazione e messo a disposizione locali e mezzi. Dal punto di vista tecnico seguito dagli istruttori federali Benedetta Danti del CN Antignano, Francesca Santerini del CN Quercianella, Gabriele Panizzi CV Pietrabianca, Michele Maccioni CV Spezia, Francesco Musetti CV Erix, Paolo Vaccarone Società Vela e Mattia Ballico CV Ilva che hanno gestito con maestria e professionalità i 60 partecipanti, provenienti dalla prima e dalla seconda zona Fiv (Liguria, Toscana e Umbria).



Sabato 6 gennaio il tradizionale "Befana day", regata dedicata alla classe Optimist, alla quale hanno partecipato 80 giovani velisti juniores e cadetti, che si sono sfidati nelle acque del nostro Golfo. il comitato di regata presieduto da Alessandra Virdis e coadiuvato da Riccardo incerti e Lorenza Reisoli ha posato il campo di regata e ha dato la partenza all'unica regata che è stato possibile disputare, sulle tre previste dal programma, a causa delle condizioni meteo molto variabili con vento da sud est. Vince il Befana Day 2018 Galimberti Niccolò del Circolo Nautico Marina di Carrara, secondo classifocato Francesco Barboni del CV Spezia, terzo posto per Gabriele Venturino del CN ILVA di Genova.

Prima assoluta della categoria femminile e prima spezzina Niamh Ross della Società Vela La Spezia La categoria cadetti gareggiava per il Trofeo Marina del Canaletto supportato dai concessionari della storica marina. Il trofeo stesso, alla seconda edizione, è stato istituito nel 2017 causa l'ormai imminente trasferimento in località Pagliari e i tombamento definitivo dell'ultimo storico accesso al mare della città, perchè rimanga memoria di questo luogo di mare e marineria.



Vince il secondo trofeo Marina del Canaletto e il premio per la prima femminile Mulone Martina del Circolo Nautico Ilva. Secondo classificato Puccinelli Emanuele della Compagnia della Vela di Grosseto, terzo classificato Baldi Alessandro del Circolo nautico Quercianella. Premiati, dal presidente della locale sezione della Lega Navale Italiana e Presidente del Comitato dei Circoli velici dei Golfo Dott.r Giorgio Balestrero, anche i due piu giovani atleti Frunzo Francesco del CV Spezia e Sardella Irene della Compagnia della vela di Grosseto. A terra, come per tutti i tre giorni pasta per tutti, atleti, tecnici e accompagnatori. Al termine della premiazione durante la quale, come da tradizione, non vengono consegnate coppe ma importanti regali tecnici, si è svolta un importante estrazione a premi per tutti gli iscritti alla competizione. Vince il premio piu importante, la vela J sail, Margherita Pezzella del Circolo velico Torre del Lago Puccini.



La società ringrazia per il concreto supporto ricevuto alla riuscita della manifestazione tutti i soci presenti durante i tre giorni, i genitori degli atleti della squadra agonistica della Società vela, Il Comando Guardia di finanza della Spezia, L'Agenzia delle Dogane, L'Autorità Portuale, La Capitaneria di Porto, Contship, Federica Maggiani, I fotografi accreditati Tiziana Peri di FoReVel Spezia, Silvano Labanti e Matteo Paoletti, e ancora Mauro Berteotti della veleria J sail, Pietro negri di Negri nautica, Marco Faccenda del Cantiere Faccenda, Max Giorgianni di Optiland - Rooster, Giorgio Maggiani di Motor Vela, Battagli, GM Tappezzerie e OC grafica: "Diamo a tutti appuntamento al 2019 - spiega Marcello Paesani -, con un'edizione speciale del Befana Day in occasione del centenario della Società Vela, sperando che la nuova ricollocazione che ci verrà assegnata prossimamente possa permettere alla società di continuare ad organizzare attività di questa importanza nell'interesse dell'attività velica giovanile e della visibilità della città stessa. Ottanta atleti iscritti vuol dire che 200/300 persone in totale gravitano intorno alla manifestazione stessa e di riflesso sono in città."