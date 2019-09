Bastoni piacevole sorpresa, Vignali ammainato presto

La Spezia - Krapikas 6.5 - Al decimo minuto impedisce alla partita di finire murando. Sempre pronto nelle uscite, poi Iemmello lo fredda da due passi.



Vignali 5 - Un tempo in grandissima difficoltà in cui colleziona tanti errori banali. Italiano vede la situazione e lo richiama (1’st Ramos 6 - A suo agio nonostante la fascia non sia la sua, chiude con un’espressione più che discreta)



Capradossi 6 - Cicca completamente il fuorigioco che spalanca le porte al gol di Buonaiuto. Poi trova un gol e un paio di salvataggi che valgono come marcature.



Terzi 6 - All’inizio partecipa anche lui alla fiera dell’errore, poi si riprende come tutta la squadra. Falcinelli non ha molte occasioni, Iemmello una sola ma gli basta.



Bastoni 6.5 - Altra prova buona per l’ala diventata mezzala e infine terzino. Quando la squadra attorno si attesta, anche lui trova il modo di mettersi in luce con tante discese.



Bartolomei 6 - In quel tiro centrale c’è tutta la rabbia per una partita che sembrava incanalata verso la tragedia sportiva.



Ricci M. 6 - Forse un po’ meno illuminante del solito, anche a causa di un problemino all’inguine che poi lo costringerà ad uscire (36’st Benedetti 6 - Esordio in serie B, ci mette tanta carica)



Maggiore 6 - Si sbatte nel cercare di portare quel qualcosina in più in fatto di velocità e verticalizzazione (24’st Mora 6 - Grande lavoro difensivo, in avanti sono tutti troppo stanchi quando entra e c’è poco da inventare)



Delano 6.5 - Impersonifica la riscossa dopo i primi venti minuti da dimenticare, con quelle gambe che allungano sulla fascia. Buono il tiro sul primo palo, poi finisce la birra.



Gyasi 6 - Fa un lavoro operaio pur giocando là davanti. Di occasioni da gol non ne trova mai, ma combatte come un leone. Il problema è che lì servirebbe altro.



Ricci F. 6 - Guardato a vista, una sola volta può liberare il sinistro di precisione. A parte tutto è molto spesso da solo e costretto a giocare l’uno contro uno. E ogni tanto è lui ad alzare poco la testa.



All. Vincenzo Italiano 6.5 - I primi venti minuti sono un disastro. Il fuorigioco con la difesa alta è un suo pallino che in quel frangente non si innesca con tempismo fino a quando il gol del pareggio non porta entusiasmo e tutto cambia. Allora si vede una squadra piacevole, non ancora velocissima nel far girare il pallone ma comunque proiettata all’attacco. I gol però arrivano da palla ferma e questo deve far riflettere. I cambi migliorano, ma sono tanti i calciatori che avrebbero bisogno di tirare il fiato e tutti non si possono far riposare. Il pareggio punisce oltre i propri demeriti dopotutto.