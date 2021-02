Bastoni: “Quando ho visto il pallone entrare non ci ho capito più nulla...”

La Spezia - “Neanche nei miei sogni più spinti potevo immaginare una serata cos’. Non riesco neanche a raccontare le emozioni perché quando ho visto il pallone entrare, ci ho capito ben poco”. Simone Bastoni ha cambiato il proprio destino in poco più di tre mesi. Ora rischia di cambiare anche quello dello Spezia con quel gol a Donnarumma che ha chiuso i conti contro la capolista in una serata che doveva essere dal pronostico blindato. “Siamo molto contenti di quanto stiamo facendo, di essere un po’ fuori dalla zona retrocessione. Ma non dobbiamo mollare, riusciremo a salvarci solo facendo prestazioni come quella di stasera”.