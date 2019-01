Basta spreco, al "Picco" cartelle stampa solo in formato digitale

Ogni giornalista riceveva un plico con 13 fogli di statistiche che diventava rifiuto al novantesimo.

La Spezia - Tredici foglia testa per ogni giornalista, cellulosa e inchiostro che nella migliore delle ipotesi durano lo spazio di 90 minuti o poco più e poi finiscono abbandonati sulle postazioni della tribuna. Spesso neanche sfogliati, perché già in settimana c'è stato modo per i cronisti di spulciare tra le statistiche raccolta già da qualche giorno prima del match dagli uffici stampa e dalla Calcio & Social Communication. Un anacronismo a cui lo Spezia Calcio ha intenzione di dire basta.



Si chiude in un certo senso un'epoca: da questa sera le cartelle stampa non saranno più distribuite in formato cartaceo agli operatori dell'informazione. Arriveranno in mail a ogni giornalista accreditato, con grande risparmio di carta e una produzione di rifiuti in una stagione tagliata non di poco. Uno spreco che i responsabili della comunicazione aquilotti hanno deciso di evitare con un gesto che è destinato ad essere imitato in molti stadi d'Italia. Da questa sera, in occasione di Spezia-Venezia, si ritorna al singolo foglio A4 con la distinta di gara.