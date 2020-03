Basta pensieri, lo Spezia deve ripartire dal gioco

La Spezia - Scacciare via le brutte sensazioni. I cartellini leggeri nei confronti dei propri giocatori e i rigori generosi che invece fioccano su altri campi. C'è il calcio da giocare questa sera al Picco, quello di Vincenzo Italiano e del suo Spezia. Quello che due settimane fa coglieva elogi a manca e a destra e poi ha conosciuto lo stop delle trasferte di Trapani e Benevento, al di là dei propri demeriti che comunque ci sono stati. Arriva un Pescara rinfrancato dalla vittoria contro l'Ascoli, alle prese con tante assenze e colpito duramente dal brutto infortunio di Tumminello che ha privato il Delfino del suo migliore attaccante. Sennò il loro campionato avrebbe potuto essere un altro. Avversario dunque non facile e imprevedibile.



Qui Spezia. Italiano annuncia il solito turn over mirato. Con Ragusa, Vitale e Bastoni fuori e Mora squalificato, il primo a portare forze fresche è destinato ad essere Giulio Maggiore. Difficile togliere un Bartolomei in forma strepitosa, ma è forte la candidatura di Beppe Mastinu in una partita in cui un pareggio sarebbe una mezza sconfitta. Centrocampo completato da Matteo Ricci. Il gemello sembra destinato a lasciare spazio a Bidaoui, che agisce sul lato debole del Pescara lasciando a Gyasi la fascia destra. Gli estremi dell'undici sono Nzola e Scuffet, mentre in difesa si va verso la conferma di Ferrer, Erlic, Capradossi e Marchizza.



Qui Pescara. Non facile la situazione per Nicola Legrottaglie, che ha perso entrambi i terzini destri di ruolo ovvero Balzano e l'interessante Zappa. Come negli ultimi minuti della partita contro l'Ascoli, c'è il centrale Bettella per quella fascia di difesa con il primavera Martella come rincalzo. Davanti a Fiorillo la linea a quattro è completata da Drudi, Scognamiglio e Masciangelo. Squalificato Memushaj, out dell'ultimi minuto è Busellato per influenza, in mezzo ci sono Crecco, Melegoni e Palmiero. Anche in attacco non mancano i dubbi, con Maniero che ha ricevuto il segno dei tacchetti di Gravillon (4 punti di sutura) e si è allenato con una maschera protettiva. Favorito allora l'ultimo arrivato Bojinov come punta centrale, con gli scattanti Galano e Clemenza a supporto.