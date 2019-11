Basket, turno infrasettimanale per la Tarros ancora alle prese con le assenze

La Spezia - Ad appena tre giorni di distanza dalla partita contro la Pielle Livorno, lo Spezia Basket Club Tarros scenderà nuovamente sul parquet per il turno infrasettimanale del Campionato di Serie C Gold.



Livorno, Siena e Arezzo: tre partite in sette giorni. Un tour de force, ancor più per una squadra ridotta numericamente ai minimi termini causa infortuni e quindi con tanti uomini importanti costretti a bordo parquet e altri che lo calcheranno e daranno il più possibile, ma che certo sono lontani dal top della condizione.



Chi c'è, però, come ampiamente dimostrato anche contro il Livorno, certo non si risparmia, e sta dimostrando grande maturità e dedizione alla squadra.



Servirà, senza dubbio, un'altra partita come quella di domenica a Livorno, da dove la Tarros è tornata sconfitta ma a testa altissima.

Stavolta, però, un aiuto in più può venire dal pubblico, perchè sia mercoledì 13 che domenica 17 novembre si gioca al PalaSprint.



“Spero che i nostri tifosi vengano a sostenerci – afferma il presidente bianconero Danilo Caluri – abbiamo bisogno di loro e i ragazzi, per tutto quello che stanno dando, si meritano il calore del pubblico”.



Palla a due per la sfida contro la virtus Siena mercoledì 13 novembre alle 20.30 al PalaSprint. Arbitrano Gabriele Solfanelli e Tommaso Rinaldi di Livorno.