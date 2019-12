Basket, trasferta livornese per la Tarros

La Spezia - Obiettivo continuità. Dopo la convincente vittoria contro Valdisieve, conquistata domenica scorsa al PalaSprint, ad interrompere un periodo di molteplici infortuni e di punti sfumati nel finale, lo Spezia Tarros proverà a dare continuità ai propri risultati.

Ad attendere gli uomini di Presidente Danilo Caluti è la trasferta a Livorno per affrontare la Pallacanestro Don Bosco, penultima della classifica. Una posizione, però, che non deve assolutamente condizionare.



“Come quella contro Valdisieve, anche questa partita è uno spartiacque. Per noi è fondamentale fare bene e, ovviamente, faremo il massimo anche per vincere – afferma il coach bianconero Andrea Padovan, che finalmente può avere a disposizione praticamente tutti i propri uomini.



“Così è tutta un'altra cosa, non solo in gara, ma anche negli allenamenti. Certo, molti devono ancora tornare al top della condizione, ma finalmente stiamo uscendo da un periodo che i tanti infortuni hanno reso davvero complicato”, sottolinea Padovan.



Palla a due per Pallacanestro Don Bosco – Spezia Tarros domenica 22 dicembre alle ore 18.00 al PalaSport Macchia di Livorno. Arbitrano Andrea Panelli di Montecatini Terme (PT) e Giacomo Natucci di Bagni di Lucca (LU)