Basket, tempo di Final Four di Coppa Toscana per la Tarros

La Spezia - Sulla scia dell'entusiasmo per il doppio successo ottenuto in campionato prima dello stop per le festività natalizie, lo Spezia Tarros si appresta ad affrontare la Final Four di Coppa Toscana.

Già essere tra le quattro finaliste, insieme ad Amen Arezzo, Olimpia Legnaia e Virtus Siena, è per i bianconeri un successo ed ora tengono molto ad onorare fino in fondo questo trofeo.



La Final Four si disputa sabato 4 e domenica 5 gennaio al Palasport Mario Agata di Arezzo.



Le semifinali, sabato, vedranno di fronte la Virtus Siena ed i padroni di casa di Arezzo, mentre alla Tarros toccherà la sfida contro Olimpia Legnaia.



In campionato i bianconeri hanno praticamente regalato la partita ai fiorentini, non chiudendo il match nei tempi regolamentari, dopo averlo a lungo condotto, e cedendo infine nel supplementare.

Sicuramente la Coppa è tutta un'altra storia ed anche la Tarros, con il ritorno sul parquet dei tanti (ex) infortunati, sembra un'altra squadra.



“Avere a disposizione tutti gli uomini – ribadisce coach Andrea Padovan – è un bel punto saldo, quello che per due mesi non abbiamo potuto avere. Quel periodo ci è servito sotto molti aspetti, ma sicuramente ci ha tolto tanto in termini di crescita del gioco di squadra e di punti. Ora speriamo di capitalizzare tutte le difficoltà e le fatiche fatte. In attesa di ricominciare con il campionato, per il quale ci attendono due sfide molto difficili, daremo il massimo in Coppa. Ci siamo conquistati queste finali e cercheremo di arrivare il più lontano possibile”.



Palla a due per la semifinale tra Tarros ed Olimpia sabato 4 gennaio alle 17.00. Domenica le finali.