Basket, nel nono turno Crédit Agricole La Spezia ospita Viterbo

La Spezia - Vigilia del nono turno di stagione regolare per la Crédit Agricole La Spezia, che domani alle 18 ospiterà al PalaMariotti il Belli 1967 Viterbo. La compagine laziale, in cui milita l’ex bianconera Katrin Stoichkova, occupa attualmente il dodicesimo posto in classifica a quota 4 punti assieme a Livorno.



“Viterbo ha principalmente due giocatrici molto importanti – afferma il tecnico delle bianconere, Marco Corsolini –, che sono Grimaldi e Veiberga, oltre a tante discrete giocatrici che permettono loro di usufruire di rotazioni lunghe. Noi purtroppo abbiamo ancora qualche problema, Corradino è rientrata da poco dall’influenza, Salvestrini ha fatto solo mezzo allenamento, Tosi non sappiamo ancora se sarà della partita, ed abbiamo avuto anche altri acciacchi in settimana, per fortuna più o meno rientrati. È un periodo in cui non è facile allenarsi, ma stringiamo i denti e andiamo avanti. Con questa partita comincia il secondo quarto del campionato, e vogliamo far bene come nella prima parte per poter raggiungere il primo obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione alla Coppa Italia”.



La direzione di gara è stata affidata a Federica Servillo di Perugia e Francesco Venturini di Lucca. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina.