Basket, lo Spezia Tarros riparte da Chiavari

Dopo la lunga pausa si torna sul parquet.

La Spezia - Dopo la lunga pausa per le festività natalizie, il campionato di Serie C Silver riprende con la prima giornata del girone di ritorno. Al giro di boa della stagione, lo Spezia Tarros guida la classifica a quota 18 punti, quanti ne ha il Sarzana che segue in virtù della sconfitta nello scontro diretto. A completare il podio virtuale è il Cus (unico ad aver battuto i bianconeri) che di punti ne ha accumulati 16.



Gli spezzini di patron Danilo Caluri ripartono dall'Aurora Chiavari, attualmente al penultimo posto della classifica, battuto nettamente all'andata per 90-42; ma vietata ogni sottovalutazione dell'impegno, ancor più perchè arriva dopo una lunga sosta.



“Dobbiamo andare a Chiavari concentratissimi, pur sapendo di non essere nel pieno della forma – conferma il coach bianconero Andrea Padovan – la lunga pausa ha spezzato il ritmo di gioco e la preparazione, per quanto noi abbiamo continuato ad allenarci. Sarà importante ripartire con il piede giusto”.



Del resto ci sono anche i precedenti da ribaltare: nelle scorse due stagioni, infatti, gli spezzini sono tornati da Chiavari sconfitti.



“Non sarà una partita facile, questo è certo – conferma il tecnico – sia per la pausa dalla quale veniamo, che è comunque comune a tutti, sia per il modo di giocare dei nostri avversari, che potrebbe metterci in difficoltà se noi non abbiamo la giusta concentrazione”.



Coach Padovan avrà a disposizione tutti i suoi uomini, anche se alcuni non al top, e ci sarà anche l'ultimo acquisto Edoardo Moretti, per quanto appena arrivato.



Si gioca domenica 13 gennaio al Palazzetto dello Sport “Carrino” di Chiavari. Palla a due alle ore 18.00. Arbitrano Luca Rezzoagli di Rapallo (GE) e Stefano Oro di Genova.