Basket, la Tarros vuole ripartire da Prato

La Spezia - La scorsa settimana, dopo 7 risultati utili consecutivi, lo stop imposto da Castelfiorentino, un'ottima squadra contro la cui grande qualità lo Spezia Tarros ha dato battaglia, ma alla quale si è dovuto arrendere.



Ora il calendario mette subito di fronte ai bianconeri un match da non sbagliare perchè il Prato è vicinissimo in classifica.

Purtroppo la stagione non fortunata sul fronte infortuni ed assenze prosegue, per la partita di domenica, infatti, è indisponibile Suliauskas, mentre Kibildis ci sarà ma senza essersi allenato in settimana a causa della febbre.



“Purtroppo non ci assiste la buona sorte – afferma il coach bianconero Andrea Padovan – comunque come sempre non cerchiamo alibi. Andiamo a Prato per giocarcela”.



Palla a due domenica 23 febbraio alle 18. Arbitrano Francesco Carlotti di Calcinaia (PI) e Marco Mattiello di Pieve a Nievole (PT).