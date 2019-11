Basket, la Tarros ospita Arezzo nelle terza partita in sette giorni

La Spezia - Terza partita in una settimana per lo Spezia Tarros: un tour de force reso davvero complicato dai tanti infortuni che hanno ridotto la squadra ai minimi termi. Pochi cambi e nessun tempo per rifiatare, quindi, per chi c'è e ancora una volta dovrà dare prova di grande maturità e dedizione alla causa.



C'è da smaltire e trasformare in carica positiva anche la vittoria sfumata all'ultimo tiro mercoledì scorso, al termine di una bella prova alla rincorsa di una Virtus Siena che è al vertice della classifica ed alla quale la Tarros ha dato filo da torcere.



Di fronte stavolta di sarà la Amen Scuola Basket Arezzo, che in classifica ha sei punti, 2 in più degli spezzini, e viene dalla vittoria contro Agliana.



“Stiamo crescendo – afferma il tecnico bianconero Andrea Padovan – è un percorso non semplice, reso ulteriormente complicato dalle assenze, ma sono sicuro che quando ci saremo tutti, in tutti i sensi, ci toglieremo delle soddisfazioni”.



Per la gara contro Arezzo rientra Pipolo, anche se praticamente senza allenamenti dopo l'infortunio.



Appello come sempre ai tifosi perché stiano vicino alla squadra che sta davvero dando tutto.



Palla al due al PalaSprint domenica 17 novembre alle 18. Arbitrano Irene Frosolini di Grosseto e Gianmatteo Sposito di Livorno.