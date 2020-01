Basket, la Crédit Agricole inizia il 2020 ospitando la Virtus Cagliari

La Spezia - Il 2020 comincia anche per la Crédit Agricole, che domani alle 18 si appresta a ricevere al PalaMariotti la Surgical Virtus Cagliari nell’ultima gara del girone di andata. Terminate le vacanze, con la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia già in tasca e almeno il terzo posto garantito, la squadra spezzina ha potuto concentrarsi con più serenità sulla prima partita dell’anno nuovo.

Per quanto riguarda la compagine allenata da coach Iris Ferazzoli, la Virtus occupa attualmente l’undicesimo posto in classifica a quota 8 punti. Nell’ultimo turno è reduce dalla vittoria in uno dei derby della Sardegna, in questo caso contro San Salvatore Selargius.

La direzione di gara è stata affidata a Lucia Giovanna Barbagallo di Milano e Vito Castellano di Legnano. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina.