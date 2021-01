Basket, la Cestistica spezzina chiude il girone di andata a Firenze

La Spezia - Secondo recupero per la Crédit Agricole, che domani alle 18 sarà ospite del Palagiaccio Firenze al palazzetto San Marcellino di via Chiantigiana. La neopromossa toscana è la squadra che deve recuperare più gare, con sole nove disputate finora, che le hanno fruttato dieci punti in classifica con cinque vittorie e quattro sconfitte. L’incontro con la Cestistica è valido per l’ultima giornata di andata, la tredicesima. L’unico precedente recente tra le due compagini risale a quest’estate in una gara amichevole disputata al PalaSprint della Spezia.



“Per noi è una partita estremamente importante anche per la classifica – afferma il coach delle bianconere, Marco Corsolini –, non vincere sarebbe un gran dispiacere. Firenze ha investito molto, è una squadra con sei esterne titolari di grande valore, forse l’unica che ne dispone, e in più hanno aggiunto pure Pochobradska sotto canestro, una delle migliori lunghe in serie A2 da qualche anno. Noi abbiamo Linguaglossa che sta recuperando ma non è ancora a pieno regime, mentre Hernandez ha avuto febbre alta fino a qualche giorno fa (eseguiti due tamponi di controllo, entrambi negativi), non si è praticamente allenata, per cui non sarà al meglio. Le altre ragazze sono invece tutte regolarmente a disposizione”.



La direzione di gara è stata affidata a Federica Servillo di Perugia e Angelica Marconi di Ancona. La partita col CUS Cagliari, invece, prevista in programma per sabato 23 gennaio al PalaMariotti, è stata rinviata a data da destinarsi.