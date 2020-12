Basket, la Cestistica in viaggio verso Bolzano per il recupero della nona giornata

La Spezia - Prima di due partite ravvicinate per la Crédit Agricole, che domani alle ore 17 disputerà al PalaMazzali il recupero della 9a giornata andando a far visita alle Acciaierie Valbruna Bolzano. La compagine bolzanina era stata obbligata allo stop forzato a causa dell’ordinanza vigente nel proprio territorio nel mese scorso, che vietava, tra le altre cose, anche di allenarsi. Adesso si ritrova in classifica al nono posto con quattro partite ancora da giocare. “Solo” due, invece, la Cestistica. Quello del PalaMazzali è un match inedito nella storia recente e sarà una trasferta impegnativa per le bianconere, considerando il consistente chilometraggio.



“Giochiamo contro una squadra nuova – dichiara il coach delle spezzine, Marco Corsolini –, e proprio perché è nuova ha sicuramente tanta fame, e sta giocando bene, tra l’altro. In regia Bolzano ha a disposizione Karin Kuijt, playmaker olandese classe ’90, che può essere considerata l’MVP del campionato, in un certo senso, se consideriamo la caratura internazionale della giocatrice. Il resto della squadra, comunque, è di buon livello: ci sono Chiabotto e Assentato a completare il pacchetto delle esterne titolari, poi Villarini e Fabbricini come lunghe, due ‘cinque’ che spesso giocano assieme. Sarà una partita difficile per loro, essendo alla seconda gara dopo la ripresa, mentre noi siamo concentrati su noi stessi, nel senso che dobbiamo tornare ad essere quella squadra di carattere e di voglia che ci aveva contraddistinto l’anno scorso. In questo verso, domani sarà per noi una partita cruciale”.



La direzione dell’incontro è stata affidata a Stefano Gallo di Monselice (PD) e Alessandro Frigo di Montagnana (PD). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della squadra bolzanina.