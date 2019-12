Basket, la Cestistica chiude il 2019 accogliendo la Jolly Acli Livorno

La Spezia - Ultima partita del 2019 per la Crédit Agricole, che domani 22 dicembre al PalaMariotti ospiterà il Jolly Acli Livorno, con palla a due in programma per le ore 18. La squadra toscana occupa il dodicesimo posto in coabitazione con Viterbo a quota 4 punti, frutto di due vittorie in dieci gare disputate. Per la A2, la sfida tra Cestistica e Jolly è un inedito delle stagioni più recenti, con la compagine livornese arrivata quest’anno nella serie cadetta della Lega Basket Femminile. Le spezzine sono prime a 18 punti in coabitazione con La Molisana Campobasso.



“Siamo alla seconda partita in cinque giorni - commenta coach Corsolini -, per cui è ovvio che abbiamo avuto meno tempo per prepararla rispetto alle altre gare. Anche se manca una partita prima della sosta, non dobbiamo assolutamente rilassarci, anche perché giocheremo contro una squadra che ha raccolto meno di quanto ha dimostrato di saper fare sul campo, e proprio per questo dobbiamo affrontare l’incontro col giusto approccio sin dalla palla a due iniziale. Speriamo il palazzetto sia un’altra volta pieno di tifosi perché queste ragazze se lo meritano, in ogni gara danno sempre il 100% ed è una squadra che si vuole tanto bene”.



La direzione di gara è stata affidata a Marco Vittori di Castorano (AP) e Matteo Bergami di San Pietro in Casale (BO). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina.