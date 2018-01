Basket della Befana, Carispezia ospita San Raffaele

La Spezia - “L’epifania tutte le feste si porta via”, diceva un proverbio. Ma non si porta via il basket. Che ritorna. Sabato 6 gennaio a Montepertico, con palla a due programmata per le ore 18, la CA Carispezia ospita il San Raffaele Basket Roma per la penultima giornata del girone d’andata. La formazione laziale occupa l’11esimo posto in classifica con 8 punti ottenuti fin qui.

“È una squadra che ha raccolto meno di quanto abbia effettivamente meritato – afferma il coach delle spezzine, Marco Corsolini – e domani potrebbe darci fastidio per il suo modo di giocare, sarà un’avversaria scomoda. Dal canto nostro, dobbiamo pensare a portare a casa la partita per continuare sia nel nostro percorso intrapreso mesi fa, sia nell’inseguimento del nostro primo obiettivo stagionale”.

Il tecnico prosegue il suo discorso con la situazione della squadra: “Non stiamo benissimo, abbiamo passato un periodo di allenamenti non facile per via di 3-4 ragazze influenzate, Da Silva giocherà nonostante un infortunio alla caviglia. Abbiamo ancora qualche problema di assetto che speriamo di risolvere nelle prossime ore”.

La direzione di gara è stata affidata ai signori Davide Cirinei di San Vincenzo (LI) ed Alessio Chiarugi di Pontedera (PI).