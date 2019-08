Basket, dalla fusione di Dlf e Claudio Papini nasce l’Asd Basket Dlf La Spezia Claudio Papini

La Spezia - Importante novità nel panorama cestistico spezzino, a partire dalla stagione sportiva 2019/20 si avrà una nuova società l’Asd Basket Dlf La Spezia Claudio Papini, nata dall’unione dei centri Asd Flf e Claudio Papini. La società lavorerà ponendosi l’obiettivo di far crescere tanti giovani in onore della memoria del compianto allenatore Claudio Papini che, proprio come ricorda la targa apposta nella palestra del Dopolavoro Ferroviario “ Non è stato l’allenatore di tanti, di tutti, è stato maestro di ognuno”.

L’attività che sarà svolta presso la palestra del II Giugno di via Monfalcone e quella del Centro Sportivo Le Giraffe di Fossitermi, vedrà l’apporto di istruttori federali nonchè la partecipazione degli atleti della nuova società, con una o più squadre, a tutte le categorie del minibasket provinciale.

Verrà svolta anche attività di pallacanestro maschile fino ai 13 anni di età e femminile fino ai 16 anni.



Per informazioni sui corsi rivolgersi a: Amedeo 336255512 - Francesco 3358347673