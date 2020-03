Basket, Tarros impegnata a Siena

La Spezia - Dopo lo stop forzato, a causa dell'ordinanza regionale per l'emergenza Coronavirus, lo Spezia Basket Club Tarros è pronto a scendere di nuovo sul parquet, per il turno infrasettimanale del campionato di Serie C Gold.

I bianconeri saranno ospiti della Virtus Siena. Ad attenderli è quindi un altro impegno certo non facile, il primo di una serie di gare molto ravvicinate, visto che gli spezzini giocheranno poi domenica, poi l'11 marzo per recuperare la partita rinviata contro la Pielle Livorno, ed ancora la domenica successiva.

Bene, dunque, il recupero di Kibildis e Suliauskas, impiegabili già contro Siena, anche se certo non al top. Non ci sarà, invece, Mattia Pipolo.

“E' una stagione travagliata – ribadisce il coach bianconero Andrea Padovan – ma noi, come sempre, daremo il massimo”.

Palla a due per Virtus Siena – Spezia Basket Club Tarros alle 21.00 di mercoledì 4 marzo.