Basket, Tarros campione d'inverno

La compagine spezzina vince a Santa Margherita, più forte anche delle pesanti assenze.

La Spezia - Prova di forza dello Spezia Basket Club Tarros che sbanca il parquet di Santa Margherita e conquista il titolo di campione d'inverno.



“Un'ottima partita, contro una squadra in grande spolvero, che la scorsa settimana ha battuto di 6 punti il CUS Genova – commenta una soddisfattissimo Presidente Danilo Caluri – Siamo scesi sul parquet con determinazione ed abbiamo fatto un'ottima partita. Abbiamo sopperito benissimo alle pesanti assenze di Visigalli, Coari e Petani. Davvero complimenti a tutti i ragazzi. Questa non era per nulla una partita facile, la abbiamo vinta con una prestazione maiuscola”.



“Abbiamo difeso molto bene – sottolinea coach Andrea Padovan – se difendiamo così, diventa tutto più facile anche in attacco. Abbiamo fatto davvero un'ottima partita. E' stata una vittoria di squadra, i ragazzi sono scesi tutti sul parquet e ognuno ha messo un mattoncino per la vittoria”.



I due punti conquistati contro il Tigullio Sport Team permettono alla Tarros di chiudere il girone di andata del Campionato di Serie C Silver ligure al primo posto e laurearsi così campione d'inverno: un titolo onorifico, ma che senza dubbio fa morale. Così come fa morale la prestazione in questa ultima partita del girone e dell'anno.



Ora il campionato si prende una lunga pausa, quasi un mese di stop. Si torna a giocare, infatti, nel weekend del 12-13 gennaio 2019



Tigullio Sport Team - Spezia Basket Club Tarros: 49-78



Tigullio Sport Team: Prezioso 2, Radchenko 4, Ferri 8, Vexina A. 6, Ouandie 5, Zolesi 8, Zolezzi 5, Vexina F. 8, Caversazio Ne, Garau ne, Aldrighetti 3, Cinquegrana ne



Spezia Basket Club Tarros: Manzini 2, Pipolo 8, Dalpadulo 4, Kibildis 21, Garibotto 0. Fazio 13, Petani 0, Stakic 2, Suliauskas 19, Steffanini 9