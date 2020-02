Basket, Crédit Agricole ospita Umbertide per tenere il terzo posto

La Spezia - Nuovo impegno casalingo per la Crédit Agricole La Spezia, che domani alle 17 ospiterà la Bottega del Tartufo Umbertide al PalaMariotti. Una partita da non sottovalutare per le bianconere, contro un’ottima squadra che è tra le quattro compagini del girone sud qualificate alle Final Eight di Coppa Italia. Con le umbre, dunque, la Cestistica proverà a difendere strenuamente il suo terzo posto in classifica e salire così a quota 30 punti, sebbene non sarà affatto facile. Nel match dell’andata al PalaMorandi fu la Crédit Agricole ad aggiudicarsi la contesa col punteggio di 47-61.



La direzione di gara è stata affidata a Riccardo Falcetto di Claviere (TO) e Alex Naftali di Pecetto Torinese (TO). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina.