Basket, Carispezia soffre ma strappa la vittoria

Battuta Umbertide 72 a 68. Girone di andata chiuso al terzo posto.

La Spezia - Successo sudatissimo per la Crédit Agricole Carispezia, che sconfigge Umbertide dopo aver sofferto tantissimo per aggiudicarsi l’intera posta in palio. La fisicità delle ospiti, soprattutto a partire dal secondo periodo, ha messo in difficoltà le ragazze di coach Corsolini, a cui però va dato il merito di non aver mai mollato e di aver anzi racimolato ancora più energie per rimontare e poi vincere la gara. Quattro giocatrici in doppia cifra, con Silvia Sarni decisiva nel finale a riscattarsi dalla prova fino a quel momento poco brillante. La CA Carispezia chiude così il girone d’andata al terzo posto a quota 24 punti, accoppiandosi con Costa Masnaga - seconda nel girone Nord - nel tabellone delle Final Eight di Coppa Italia del prossimo marzo.



LA PARTITA - La CA Carispezia parte bene e va subito sul 4-0, ma Umbertide impatta immediatamente con Paolocci e Prosperi. Il primo quarto delle bianconere le vede attente in difesa e precise in attacco: soprattutto l’intensità difensiva provoca delle palle perse per la formazione ospite, fruttando invece punti facili in transizione per le spezzine. L’equilibrio viene rotto sul finire della frazione con un 6-0 bianconero targato Linguaglossa-Packovski, che porta così le locali sopra di sei lunghezze alla prima pausa (20-14).



Nel secondo periodo, però, esce Umbertide: le umbre mettono in difficoltà la CA Carispezia grazie ad un’aggressività non ancora messa sul parquet, facendo risaltare alcuni validi motivi per cui nel turno precedente erano riuscite a sconfiggere la capolista Campobasso. E così ecco il parziale di 0-12 (24-27) costruito dalle ospiti, che mettono la freccia e addirittura allungano, toccando il +9 sul finale del quarto grazie all’alta percentuale da tre punti e ai tiri liberi (32-39).



Nella ripresa coach Corsolini aggiusta gli ingranaggi spezzini, e comincia la lenta ma inesorabile rimonta, seppur senza riuscire ad impattare, almeno nella terza frazione. Tanti i tiri liberi tentati dalle bianconere, ma soltanto la metà di questi viene capitalizzata dalla CA Carispezia. Nella seconda parte del quarto è Giulia Prosperi a salire in cattedra per Umbertide, permettendo così alla propria squadra di andare all’ultima pausa sul 49-52.



L’ultimo periodo è molto avvincente e vede entrambe le squadre disputarlo punto a punto fino alla sirena finale. Packovski ottiene un potenziale gioco da tre punti ma non lo concretizza, posticipando di qualche minuto il raggiungimento del primo pareggio (55-55), sempre con un 2+1 a metà della stessa Packovski. Cadoni sorpassa ma Umbertide non molla la presa e risponde colpo su colpo alle offensive bianconere. Una tripla di Giudice vale il +2 per le ospiti (64-66), Moriconi allunga sul +4, ma il finale è un monologo bianconero, col canestro del sorpasso realizzato da Silvia Sarni catturando un pallone vagante. Cvitkovic avrebbe tra le mani il tiro per il controsorpasso a pochissimi secondi dalla sirena, ma la giocatrice umbra va troppo sotto al ferro e non riesce a concretizzare la ghiotta occasione. Finisce 72-68 con i tiri liberi di Cadoni e Packovski a dare la certezza del successo alle bianconere.



CA CARISPEZIA LA SPEZIA 72-68 P.F. UMBERTIDE (20-14, 32-39, 49-52)



LA SPEZIA: Packovski 16, Corradino 2, Templari 17, Tosi 1, Linguaglossa 13, Cadoni 15, Mori 2, Sarni 6, I. Olajide, Gioan ne. ALL: Corsolini.



UMBERTIDE: Pompei 2, Giudice 16, Gatti ne, Prosperi 23, Spigarelli, Albanese ne, Cvitkovic 10, Moriconi 9, Paolocci 4, B. Olajide 4. ALL: Contu.