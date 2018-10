Basket, Carispezia ospite dell'Orza Rent Pistoia per la quarta di campionato

Palla a due alle sabato alle 21 al PalaPertini di Borgo Buggianese

La Spezia - Ad una settimana esatta dal confronto vittorioso col CUS Cagliari, per la Crédit Agricole Carispezia è di nuovo giunto il momento di scendere in campo: domani, sabato 20 ottobre, alle 21 al PalaPertini di Borgo Buggianese (PT) le bianconere saranno ospiti dell’Orza Rent Pistoia, in una gara valida per la quarta giornata del girone sud di serie A2 femminile. Tra le due squadre non ci sono confronti recenti, dunque si affronteranno per la prima volta questo sabato. La formazione toscana è ancora ferma a zero vittorie in classifica, in compagnia di altre due compagini, ma avrà sicuramente voglia di riscatto.



“Il Nico Basket è una squadra che sta ancora adattandosi al campionato – afferma il coach delle spezzine, Marco Corsolini –, migliorata però nella prestazione delle ultime due gare disputate con Campobasso e Selargius. Il loro allenatore (Stefano Tommei - Ndr), inoltre, è a mio parere tra i migliori della categoria, e conosce molto bene la pallacanestro. Per quanto ci riguarda, invece, arriviamo alla partita al completo, con Cadoni che rientra oggi ad allenarsi dopo due giorni di permesso per motivi di studio. Noi veniamo da un buon periodo, e dobbiamo proseguire sulla strada intrapresa in queste prime tre gare, cercando anche una maggiore continuità in difesa nell’arco dei quaranta minuti”.

La direzione di gara è stata affidata ai signori Andrea Bernassola di Palestrina (RM) e Giorgio Silvestri di Roma.