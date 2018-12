Basket, Carispezia in trasferta a Roma per chiudere l'anno nel modo migliore

La Spezia - Ultima gara del 2018 per la Crédit Agricole Carispezia, che domani alle 18 verrà ospitata sul campo del Gruppo Stanchi Athena Roma, compagine che attualmente occupa la 12a posizione in classifica a quota 8 punti. Dopo la vittoria casalinga con l’altra squadra capitolina, le bianconere vorranno sicuramente chiudere l’anno nel migliore dei modi, anche in vista della qualificazione alla Coppa Italia, mancando ancora tre giornate al termine del girone d’andata. Nella fila spezzine, purtroppo, non sarà della partita Sofia Bini, infortunatasi al ginocchio qualche giorno fa.



“Oltre a Bini, anche Linguaglossa è in dubbio, influenzata – afferma il coach delle bianconere, Marco Corsolini –, speriamo recuperi per domani. L’Athena sta disputando un buon campionato davanti al proprio pubblico, come l’altra formazione capitolina, per cui non sarà una partita facile nonostante l’oggettiva differenza di valori tra noi e loro. Proprio per questo bisogna restare concentrati, anche perché in questo campionato tutte le trasferte sono complicate. Ovvio che, però, con questi due punti il nostro primo obiettivo si avvicinerebbe ulteriormente”.



La direzione della gara alla Palestra Tiber è stata affidata alle signore Simona Belprato di Cercola (NA) e Chiara Tomasello di Origgio (VA).