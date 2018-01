Basket, Carispezia contro l´imbattuta Empoli

Incontro proibitivo per le ragazze di coach Marco Corsolini.

La Spezia - Dopo la dolorosa ed inaspettata sconfitta casalinga contro Roma, la Cestistica Carispezia vede di fronte a sé un impegno teoricamente molto proibitivo: sabato 13 gennaio alle ore 21, infatti, la squadra spezzina sarà ospite dell’Use Rosa Scotti Empoli. La formazione toscana è la prima in classifica nel girone Sud a quota 26 punti, ed è l’unica in tutta la A2 ad essere ancora imbattuta, quindi a punteggio pieno.

“Ovviamente entreremo in campo per vincere – afferma il coach delle bianconere, Marco Corsolini – nonostante la forza delle avversarie, ma quel che conterà ancor di più sarà l’approccio alla gara. Dovremo dare delle risposte immediate alla brutta partita giocata contro Roma, strana anche perché venivamo da un periodo positivo. L’ultima settimana è stata un po’ ‘antipatica’ per via di lievi infortuni ed assenze dovute alle giovanili, ma andremo ad Empoli per giocarcela senza timori”.

La direzione della gara del PalaLazzeri è stata affidata ai signori Giuseppe Scarfò di Palmi (RC) e Carlo Posti di Marsciano (PG).