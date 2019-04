Basket, Carispezia a Roma per consolidare il secondo posto

Palla a due domani alle 18.00 al PalaColle.

La Spezia - Dopo aver ottenuto la quinta vittoria consecutiva, la Crédit Agricole Carispezia va a caccia della sesta, anche per mantenere il secondo posto in solitaria: la compagine spezzina sarà ospitata domani in casa dell’Integris Elite Roma, al PalaColle, dove sarà alzata la palla a due alle ore 18. Le bianconere non perdono in trasferta da nove partite e sicuramente vorranno raggiungere la doppia cifra in quanto a successi esterni di fila. La formazione capitolina si trova al momento tredicesima a pari merito con le concittadine dell’Athena, ma dietro per via dello scontro diretto a sfavore, ed è reduce dalla sconfitta in Sardegna con Selargius. Il pericolo numero uno per la difesa della Cestistica è rappresentato da Mia Masic, ala croata classe 1993 che viaggia a 16,1 punti di media a partita in 33,7 minuti d’impiego. Da tenere d’occhio anche Grattarola, l’altra giocatrice della squadra capitolina in doppia cifra di media.



“Stiamo attraversando un buon momento - afferma il tecnico della CA Carispezia, Marco Corsolini - e in settimana ci stiamo allenati bene, fa piacere vedere attenzione in allenamento nonostante Roma sia indietro in classifica, quando invece un approccio con maggiore sufficienza avrebbe potuto complicare la preparazione della gara. Sappiamo che sarà una partita difficile perché, come tante squadre di bassa classifica, l’Elite ha un rendimento poco efficace in trasferta ma è 6-6 in casa, e giocare con squadre che devono salvarsi nelle ultime giornate non è mai facile. Davanti al pubblico amico è molto pericolosa, avrei preferito affrontarla a gennaio o febbraio, quando avrebbero avuto meno bisogno di fare punti rispetto ad ora. Dovremo stare molto attenti nei primi 20 minuti per evitare che la partita diventi troppo complicata”.



Le bianconere arruolabili per la trasferta di domani sono tutte a disposizione di coach Corsolini, con partenza per Roma prevista in mattinata. La direzione di gara è stata affidata alla signora Marzia Di Tommaso di Pescara ed al signor Lorenzo De Ascentiis di Giulianova (TE).