Basket, Carispezia a Cagliari per la quinta vittoria di fila

La Spezia - Dopo la pausa pasquale, per via del rinvio della gara con l'Andros Basket Palermo - che verrà recuperata mercoledì 11 a Montepertico -, la Crédit Agricole Carispezia torna in campo domani nella trasferta in casa della Surgical Virtus Cagliari (palla a due alle ore 18), formazione che occupa il penultimo posto in classifica a quota 6 punti in coabitazione con le Tigers Rosa Forlì.



“D'ora in poi per noi tutte le partite sono importanti - afferma il tecnico delle bianconere, Marco Corsolini - e, nelle nostre condizioni, quando riusciamo a recuperare punti è un grande risultato. La situazione non è di quelle ottimali, con alcune ragazze indisponibili (Da Silva e Olajide) ed altre acciaccate o infortunate (Linguaglossa e Stoichkova con qualche problemino fisico, quest'ultima in dubbio, Giuseppone influenzata), ma il resto della squadra ha dato ottime risposte durante la settimana di allenamenti. Veniamo da una serie di 4 vittorie consecutive e speriamo di ottenere la quinta, ma l’impegno con Cagliari non è da sottovalutare, visto il viaggio insidioso che ci aspetta (partenza per la Sardegna all'alba di domani), anche perché poi avremo una serie di impegni complicati e sarebbe bello poterci arrivare in fiducia”.



La direzione di gara è stata affidata ai signori Dario Di Gennaro e Matteo Spinelli, entrambi di Roma.