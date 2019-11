Basket A2/F, Crédit Agricole La Spezia ospite di Civitanova nell'ottavo turno

La Spezia - Trasferta complicata in arrivo per la Crédit Agricole La Spezia, che domani alle ore 18 verrà ospitata alla Palestra Città Alta di Civitanova Marche. Il Fe.Ba., decimo in classifica con sei punti ottenuti fin qui, è stato lo spauracchio della Cestistica nelle ultime stagioni, a prescindere dal fatto che sia stata la squadra che ha eliminato le spezzine nei playoff per ben due campionati consecutivi. La compagine bianconera viene da una serie di tre risultati utili di fila ed avrà sicuramente intenzione di inanellare il quarto successo in serie.



“Sarà una trasferta lunga – afferma il coach della Crédit Agricole, Marco Corsolini –. Ed oltre al viaggio ci sarà da affrontare una formazione come Civitanova che è in un buon momento, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro gare disputate, e sul cui campo è sempre difficile giocare e fare punti. Rispetto all’anno scorso hanno perso qualche pezzo forte, ma rimangono comunque una buona squadra da affrontare con molta concentrazione. Anche per questa ragione c’è curiosità di scoprire se siamo riusciti a sistemare qualche dettaglio a livello difensivo che, invece, aveva funzionato poco bene nella sfida con Ponte Buggianese. Eccetto Salvestrini, ancora alle prese con problemi fisici, le altre giocatrici sono tutte a disposizione”.



La direzione di gara è stata affidata a Giulia Caravita di Ferrara e Umberto Giambuzzi di Ortona (CH).