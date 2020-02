Bartolomei sul fenomeno Pobega, conferma Nzola

La Spezia - I settanta minuti giocati a velocità massima da M'Bala Nzola a Crotone gli hanno procurato qualche fastidio fisico nelle ore successive alla fortunata trasferta calabrese. Normale per un atleta che non giocava una partita intera dal 3 novembre del 2019. Allora vestiva la maglia del Trapani e l'avversaria era il Pordenone, contro cui oggi dovrebbe partire ancora una volta titolare. Vincenzo Italiano non dovrebbe cambiare molto la squadra di una settimana fa, se non fosse che c'è da sostituire Mora squalificato nella posizione di mezzala sinistra.

L'opzione più probabile prevede lo spostamento di Maggiore su quel fianco, la conferma di Matteo Ricci al centro e il rientro di Bartolomei da mezzala destra. Un centrocampo che ricorda molo quello mariniano della scorsa stagione. La difesa è fatta con Ferrer, Erlic, Capradossi e Marchizza davanti a Scuffet. In avanti si rinnova il ballottaggio tra Federico Ricci e Ragusa per la posizione di ala destra. Detto di Nzola, l'ultimo posto è appannaggio di Gyasi, uno dei più in forma della truppa aquilotta.



Qui Pordenone. Attilio Tesser ha una rosa adesso ampia e tutta in salute, nonostante la prima sconfitta casalinga stagionale subita ad opera del Pescara. Solito 4-3-1-2 per i Ramarri, con spiccata propensione al gioco di rimessa e la capacità di attaccare con i centrocampisti. Davanti a Di Gregorio dovrebbero trovare posto Almici con Barison, Camporese e De Agostini. In mediana è Burrai il regista, ai suoi fianchi ci sono Zammarini e Pobega, ventenne di proprietà del Milan tra i più interessanti giovani del campionato. Chiaretti o Gavazzi il trequartista con Strizzolo e Bocalon punte.