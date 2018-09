Bartolomei pronto a tornare al suo posto, attesa per Pierini

La Spezia - Un'unica seduta di lavoro a porte chiuse prevista per oggi, così come per domani, vigilia di partita. Lo Spezia si lascia alle spalle definitivamente la sconfitta di Verona e guarda al Carpi, prossimo rivale di sabato pomeriggio. La seduta di ieri è stata modulata su due gruppi di lavoro dallo staff aquilotto: chi è sceso in campo dall'inizio contro i veneti si è dedicato ad un lavoro atletico di scarico in palestra, mentre il resto della squadra ha sostenuto un allenamento congiunto con l'Under 17 di mister Biso: due tempi ammezzati e vivacizzati dalle triplette di Galabinov e Gudjohnsen, e le segnature di Bartolomei e Acampora, insieme alla rete messa a segno da Maglione per i giovani. Nella partitina c'era anche De Francesco, pienamente ristabilito dopo l'attacco di febbre degli scorsi giorni mentre a parte continuano a lavorare Capradossi, Lamanna, Moracchioli, così come Martin Erlic e Giuseppe Mastinu, più indietro rispetto ai primi tre. A riposo precauzionale Nicholas Pierini in attesa di valutare l'entità del problema muscolare che lo ha costretto all'uscita anticipata al 'Bentegodi'.