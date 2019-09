Bartolomei pronto a festeggiare la duecentesima da professionista

La Spezia - Se impiegato da mister Italiano nella sfida di domani contro il Trapani, Paolo Bartolomei taglierà il traguardo delle 200 partite dal professionista. Un bel risultato per il centrocampista dello Spezia che fin qui ha collezionato 101 gettoni in B, 81 in Lega Pro, 11 in Coppa Italia e 6 in tornei post season. Il suo esordio è invece datato 4 agosto, fra le fila del Pontedera, nella trasferta di Coppa Italia persa 4-0 a Benevento. In seguito Bartolomei ha poi giocato con Teramo, Reggina e Cittadella prima di arrivare in maglia bianca.