Bartolomei il gladiatore: "Ho sempre sognato di fare questo lavoro"

La Spezia - "Fin dal primo giorno ho trovato uno spogliatoio molto carico, con tanti ragazzi determinati e vogliosi di far bene; ripartiamo da una base solida, qui c'è tanta qualità e tutto il necessario per far bene. Mister Italiano? Si vede che ha voglia e fame ed in questi primi allenamenti ci sta trasmettendo la sua filosofia di gioco". E' di Paolo Bartolomei del secondo giorno di ritiro. Il centrocampista è al suo secondo anno con lo Spezia, con la speranza di togliersi nuove soddisfazioni. "Come nella scorsa stagione, anche quest'anno a centrocampo c'è grande concorrenza, ma è giusto che sia così perchè una squadra che ha ambizioni deve poter contare su un gruppo ampio e compatto e ciascuno di noi deve lavorare al massimo, facendosi trovare pronto quando chiamato in causa".



"La mia grinta? Ho sempre sognato di fare questo lavoro e cercherò di dare il massimo finchè avrò la fortuna di fare questo bellissimo lavoro. In rosa abbiamo tanti giovani importanti, si vede che nel settore giovanile hanno lavorato bene ed ora sono consci di avere una grande occasione. I nuovi? Conosco bene Federico Ricci per averci giocato contro diverse volte, ma in generale mi sembrano tutti elementi di assoluta qualità e sono partiti con grande determinazione. Ora testa al campo: queste settimane sono fondamentali perchè è in questo periodo che si costruiscono le vittorie della stagione".