Bartolomei che grinta: "Io nei bassifondi non ci sto"

La Spezia - “Sinceramente sono venuto qua per andare in serie A, a rimanere nei bassifondi proprio non ci sto. Io voglio tornare nelle posizioni dove merita di stare lo Spezia. Abbiamo una grande potenzialità, da sabato vogliamo tornare a dimostrarlo “. Da giocatore esperto ha moltiplicato le forze nel periodo più difficile. Paolo Bartolomei è uno dei leader di questa squadra e la conferma è arrivata proprio quando tutto pareva disgregarsi e la stagione aveva imboccato una china paurosa. Sabato sarà titolare a Pisa, difenderà la maglia dello Spezia da lucchese di nascita e da bandiera del Pontedera. Con questi non ha mai perso un derby, segnando anche due reti. “Sappiamo l’importanza della partita di sabato, anche perché veniamo da un momento positivo. Sono convinto che faremo una grande partita, ce la metteremo tutta per portare a casa una vittoria”.

Gli applausi a fine partita contro il Chievo sanciscono un rapporto con la piazza che si sta ricreando dopo la dura contestazione - più alla dirigenza che alla squadra a dire la verità - del dopo Trapani. “Fa piacere vedere il pubblico così vicino, noi dobbiamo imparare a soffrire per poi girare le partite a nostro favore. Senza Mora? Luca è molto importante per noi, peccato il suo infortunio. Ma in gruppo c’è come Maggiore, Acampora o Benedetti che sono giovani che possono dare tanto. E poi c'è Mastinu, che è in ripresa e che il mister sta provando proprio da mezzala".



Oggi una rappresentanza di calciatori ha presenziato all'inaugurazione del point di Facile Ristrutturare, sponsor della Lega B. Tra questi c'era Antonino Ragusa, uno che nelle ultime due uscite ha dimostrato di essere vicino alla forma migliore. “Nel secondo tempo contro il Chievo potevamo concludere qualche occasione nel migliore dei modi - si rammarica - dopo che avevano sofferto il loro inizio. Come stiamo? Si può fare sempre qualcosa in più. Io mi sento bene finalmente, per un attaccante fare gol è liberatorio e spero arrivi presto". Certo guadagnarsi il posto tra Bidaoui, Federico Ricci, Delano e Gyasi non è affatto semplice "Ho già giocato in squadre dove c’era tanta concorrenza e dico che fa bene al gruppo avere questo tipo stimoli e al mister poter contare su molte alternative”.

Poi ci sono quelli che stanno acquisendo un ruolo che non avevano mai fatto in carriera come Simone Bastoni, 23 anni compiuti ieri. "Ramos sta facendo bene in questo periodo, ma noi viviamo la competizione in maniera positiva - dice - Giorno dopo giorno sto imparando a fare nuove cose, il tempo dirà se questo sarà il mio ruolo per il futuro. A Pisa sarà una partita molto sentita dalle tifoserie, noi andremo con la voglia di fare bene e portare a casa un risultato positivo. Siamo riusciti a trovare un equilibrio, a ricompattarci bene in questo periodo e non vogliamo fermarci ora".