Bartolomei: “Sono convinto che ne verremo fuori”

La Spezia - “La cosa importante è che siamo stati compatti. Non ci aspettavamo questa partenza, sono sicuro che ne usciremo. Da oggi abbiamo dimostrato quella compattezza che avevamo perso nelle partite precedenti. Sono molto contento della fascia di capitano e per quel gol della scorsa settimana ma oggi ho visto la concentrazione fin dal riscaldamento. Abbiamo ritrovato questa compattezza ma abbiamo perso ancora. Ora c’è una settimana di lavoro libera e dobbiamo cercare di andare a Pescara a prenderci un risultato positivo. Non penso sia una questione mentale perché noi durante la settimana ci parliamo molto. E’ un momento che non riusciamo a trovare un gol, a sbloccare la partita. Bisogna guardare avanti ed essere positivi, non possiamo recriminare nulla al di là della sconfitta che è la cosa peggiore. Sono convinto che ne verremo fuori”.