Bartolomei: "Solo un incidente. Siamo forti e ce la giocheremo"

La Spezia - “Sapevamo che non sarebbe stata un partita facile, oggi potevamo essere più bravi nel far girare il pallone. Lo abbiamo fatto solo a tratti e quando l'avevamo quasi rimessa in piedi dovevamo essere più attenti sulle ripartenze. Il 3-1 ci ha tagliato le gambe”. Così il capitano Paolo Bartolomei analizza la sconfitta di Castellammare di Stabia. “Potevamo essere più cattivi nelle occasioni avute. Peccato perché potevamo puntare al terzo posto. Noi siamo una squadra forte e questo è solo un incidente di percorso”. Il contesto era particolare. Il terreno sintetico? Sicuramente loro lo conosco meglio, ma non ci voglio pensare perché il campo era buono e non dobbiamo cercare alibi. Abbiamo perso perché abbiamo sbagliato noi. Fa strano, ma poi quando inizia la partita si pensa solo a giocare. Siamo professionisti e dobbiamo andare oltre ad ogni cosa. Ci sono ancora dieci partite in cui possiamo dire la nostra e raggiungere l'obiettivo che sogniamo”.