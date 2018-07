Bartolomei: "Non vedo l'ora di giocare al Picco"

La Spezia - "Mi sono ambientato subito, è un gruppo molto compatto e sono felice di questa scelta, perchè qui si respira unione di intenti e c'è grande voglia di far bene". E' sicuramente un acquisto di spessore quello di Paolo Bartolomei, uno dei migliori centrocampisti di tutta la scorsa stagione in serie B, in grande spolvero nei play-off con il Cittadella. "Normale che in questo momento ci sia ancora tanto da lavorare ed i meccanismi non siano ancora oliati alla perfezione, ma già ieri abbiamo dimostrato di avere il piglio giusto per arrivare all'esordio in campionato nella miglior condizione possibile".



Per lui l'esordio con la maglia bianca nel suo nuovo stadio è previsto tra tre settimane in Coppa Italia. "Da avversario ho sempre apprezzato il Picco, c'è un pubblico che si fa sentire, che spinge sempre i propri giocatori a dare il massimo e che allo stesso tempo sa apprezzare i sacrifici, anche quando i risultati non sorridono: non vedo l'ora di giocarci da aquilotto".