Bari subito in campo, Grosso prova a recuperare Brienza

La Spezia - Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria contro la Ternana che per il Bari si è ritrovato per preparare la sfida a di martedì sera con lo Spezia. Fabio Grosso medita un turnover meno spinto di quanto si possa credere. La preoccupazione maggiore per il tecnico e’ il recupero del fantasista evergreen Franco Brienza, già rimasto ai box contro gli umbri per colpa di un problema al collo che ha affiancato lo stato influenzale. Pare invece da escludere il rientro nel gruppo degli acciaccati Floro Flores e Oikonomou".



Una ripresa mattutina di allenamento secondo i canoni normali: scarico per chi ha giocato, atletica per gli altri mini partite a campo ridotto nel finale. Differenziato per Oikonomou (terapie), Brienza (terapie), Gyomber (terapie) per un trauma lombo sacrale, Berardi (terapie) e Floro Flores (terapie) che soffre per una contrattura al gemello mediale della gamba destra.