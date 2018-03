Bari secondo estratto, in vendita i biglietti per il recupero

La Spezia - La prevendita dei biglietti di Bari-Spezia di martedì 13 marzo alle 18, recupero della 28esima giornata del campionato di serie B, è attiva da questa mattina. I tagliandi emessi per la data precedente (27 febbraio), sono validi e utilizzabili per la gara di recupero.

I tifosi ospiti potranno acquistare i biglietti del settore a loro dedicato sia online sia presso i punti vendita della Liguria senza obbligo di tessera di fidelizzazione ed entro le 19 del giorno che precede la gara; e’ fatto divieto di acquisto dei tagliandi dei settori locali per i tifosi residenti in Liguria. Pertanto sarà verificata la residenza indicata sul documento al momento dell’acquisto. Per il settore ospiti è consentito il cambio utilizzatore sia per i titoli tradizionali sia per i titoli digitali (www.vivaticket.it).