Bari schiacciasassi in casa, ora corre per il secondo posto

A -5 dal Frosinone, domani sera provano a sfruttare il momento no dei ciociari.

La Spezia - Ventotto punti in 13 partite, media da promozione diretta per Bari e Spezia in casa. I bianchi domani sera saranno di scena in uno degli stadi più complicati di questo campionato. Sul proprio terreno di gioco i galletti hanno raccolto tanti punti quanti Gallo e i suoi uomini sono riusciti a fare al "Picco". Solo l'Empoli (30 punti in 13 partite) e il Palermo (31 punti in 14 partite) fanno meglio per adesso. E sono proprio queste le uniche due squadre in grado di imporsi al San Nicola in tempi recenti: 0-3 per i siciliani alla diciottesima giornata e 0-4 per gli azzurri un mese fa.

In autunno Fabio Grosso aveva messo assieme una striscia di sette vittorie consecutive, lanciano il Bari nelle posizioni di testa. Ultimamente i pugliesi hanno cambiato marcia anche in trasferta peraltro, con tre vittorie e due pareggi nelle ultime sei uscite. Ecco spiegati i 44 punti che li lanciano all'inseguimento del secondo posto del Frosinone, che significherebbe promozione diretta in serie A.