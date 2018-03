Bari-Spezia si recupera martedì 13 marzo alle 18

Stabilito il recupero della partita rinviata causa neve.

La Spezia - E' deciso: lo Spezia torna in campo giocherà tre volte nella seconda settimana di marzo. La Lega B ha stabilito che Bari-Spezia, rinviata per neve martedì scorso, sarà recuperata in un altro martedì, quello del 13 marzo. Non in serale, ma con fischio d'inizio alle 18. In contemporanea si giocherà anche Pescara-Carpi, partita che interessa gli aquilotti in ottica play-off. Cesena-Pro Vercelli e Perugia-Brescia si disputeranno invece martedì 6 marzo, sempre alle 18. I romagnoli dunque scenderanno in campo tre giorni dopo aver calcato il terreno del "Picco". Lo Spezia sarà impegnato sabato 10 marzo alle 15 contro la Ternana in casa, poi partirà per Bari e sabato 17 marzo alle 15 sarà di scena al "Curi" di Perugia.