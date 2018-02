Bari-Spezia rinviata, si può chiedere il rimborso del biglietto

La Spezia - In attesa che venga comunicata la nuova data della partita tra Bari e Spezia rinviata ieri per neve, c'è la possibilità per chi avesse acquistato il biglietto di vederselo rimborsare. I titolari dei biglietti acquistati potranno utilizzarli in occasione del recupero della stessa gara o in alternativa potranno cedere gratuitamente e autonomamente il proprio titolo, attraverso il sito vivaticket.it (nella sezione cambio utilizzatore), dall’apertura della vendita dei tagliandi per il medesimo incontro; richiedere il rimborso del titolo entro e non oltre domenica 4 marzo presso la rivendita dove lo si è acquistato (perdendo il costo di prevendita).

Per gli acquisti online effettuati sul sito vivaticket.it è possibile chiedere il rimborso attraverso il form presente nella sezione assistenza (www.vivaticket.it/ita/assistenza). Anche per l’online il rimborso sarà al netto di diritto di prevendita e commissioni.